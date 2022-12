Top Gun: Maverick es, por ahora, la película con mayor ganancia en cuanto a asistentes al cine del 2022, lo que no genera ninguna sorpresa, de acuerdo a los récords que rompió durante el año. Lo que sí llama la atención, en la manera en que Avatar: el camino del agua, ha escalado hasta el quinto puesto, a tan solo 2 semanas de su estreno.

Como cada fin de año, es momento de sacar conclusiones y pasar en limpio lo positivo y negativo de los últimos 365 días, como las películas más taquilleras del 2022. Vale recordar que la taquilla de una cinta, se mide según los ingresos generados por el número de espectadores o entradas vendidas en las salas de cine.

En ese sentido, el filme protagonizado por Tom Cruise Top Gun: Maverick, la película de dinosaurios Jurassic World: Dominion y la producción de Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness fueron las películas más taquilleras en el mundo en 2022.

La segunda parte de la película de los 80, que sigue la historia del aviador naval Pete “Maverick” Mitchel, interpretado por Tom Cruise, superó la cifra de un millón 488 millones de dólares este año.

Del total, el 48.3 % de sus ganancias fue generada en Estados Unidos, según el portal Box Office Mojo. El filme retoma la historia dirigida por Tony Scott en 1986 y retrata al aviador 36 años más tarde, ahora como instructor de pilotos que tendrá que enfrentar una última misión.

Aunque la cifra posiciona al filme como uno de los más taquilleros en la historia, Top Gun no superó los más de un millón 906 millones de dólares que recaudó el filme Spiderman: no way home en 2021.

Jurassic World y Doctor Strange

La lista de las películas más taquilleras a nivel global en 2022 tiene en segundo lugar al filme Jurassic World: Dominion con más de mil millones de dólares recaudados en la taquilla.

La producción protagonizada por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern y Sam Neill supuso la culminación del universo Jurassic World, que se inició en 2015 y que continuó con el legado y las altas expectativas que había dejado la saga fílmica de Steven Spielberg Jurassic Park.

El tercer puesto lo ocupa el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) por la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una de las más esperadas del año, con más de 955 millones de dólares acumulados en taquilla.