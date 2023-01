Santa Fe Klan lleva en la piel a Maya Nazor, la madre de su hijo Luka y con quien tiene una linda historia de amor que ha llegado a su fin sin que hasta el momento se conozcan los motivos, solo que por el momento no están juntos.

Santa Fe presumió hace unos días en un programa televisivo algunos de los muchos tatuajes que tiene en su cuerpo, entre ellos el rostro de Maya, quien reveló hace unos días en un video en vivo, que ella y Ángel ya no estaban juntos, y ante las críticas y los señalamientos de que supuestamente es “una interesada”, la influencer dijo entre lágrimas que esto no era así.

Santa Fe se ha mantenido más hermético sobre el asunto, pero lanzó hace poco un nuevo tema musical, “Separaos”, el cual habla de desamor y de una pareja que se encuentra separada. “Nuestro amor llegó a su final, yo que pensaba que nada iba mal, cuál fue la razón yo me pregunto cuál, cuál, cuál, cuál será. Me muero, de frío, porque tú no estás conmigo, Ah no, Dios mío, la soledad de testigo”, dice el inicio del tema que suma más de 2 millones de reproducciones en Youtube.

Santa Fe lleva a Maya en la piel

La lada de Guanajuato, una ramita de mota, su nombre artístico, notas musicales, un micrófono, una rosa, su firma, unos tenis, un callejón de su natal Guanajuato, el Pípila, su barrio, un San Judas Tadeo, los rostros de sus padres, el de José Alfredo Jiménez y el de Chalino Sánchez, son solo algunos de los muchos tatuajes que tiene Ángel Quezada.

El rapero mexicano asistió hace unos días al programa De noche pero sin sueño, conducido con Adrián Uribe, con quien charló sobre los tatuajes que decoran su piel. “Ella es Maya, mi chica”, expresó orgulloso al mostrar el rostro de la influencer que lleva en la espalda.

Los tatuajes relacionados con Maya Nazor los tiene en diferentes partes del cuerpo. En uno de sus brazos está pintada la fecha en la que empezó a andar con ella, y también está dibujado uno de sus ojos. En la espalda está plasmado el rostro de Maya, el cual luce un par de tatuajes, uno de los cuales dice “Angel”.

La simpatía de Santa Fe Klan, ha hecho que cada vez sean más los fans del cantante de 23 años, cuando asistió al programa de Adrián Uribe participó en una dinámica en la que reveló que a sus 12 años fue su primera experiencia sexual y que comenzó a beber alcohol cuando apenas tenía diez años.

Otra de las confesiones de Ángel es que su comida favorita es el caldo de pollo. Lo que más le cae mal de una persona es que sea presumida, y si pudiera cambiar algo en él, sería no ser tan flaco.