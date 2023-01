Meghan Markle es una de las royals más queridas de los últimos tiempos. Su inteligencia, su trabajo comunitario y su estilo a la hora de vestir la han vuelto un personaje digno de imitar y admirar. Pero lo cierto es que recientemente se ha convertido en blanco de críticas.

Recientemente se estrenó en Netflix el documental Harry & Meghan, el cual debela la historia de amor de los duques de Sussex y la posterior salida de ambos de la familia real británica. En dicha producción también se habla de la familia de Meghan Markle, entre quienes se nombra a Samantha Markle, la media hermana de Meghan.

Samantha y Meghan Markle no tienen la mejor de las relaciones, y esto ocurre desde hace varios años, para ser más precisos, desde que la duquesa ingresó en la familia real británica. Samantha ha denunciado a Meghan por difamación, ya que en varias oportunidades Meghan dijo que es hija única, y esto no cayó bien en su media hermana.

Incluso en el documental Harry & Meghan aparece Ashleigh Hale, la sobrina de Meghan Markle por parte de su hermana Samantha. La joven prácticamente habló horrores de su madre, y aseguró que Meghan siempre ha estado allí para ella y que agradece tenerla en su vida.

Sin embargo, Samantha no es la única media hermana que tiene Meghan, ya que también está Thomas Markle Jr., con quien la exactriz tampoco tiene la mejor de las relaciones. Thomas ha dicho que los duques de Sussex son “ridículos”, y que por culpa del príncipe Harry, Meghan cortó toda relación con su familia de sangre.

Thomas Markle Jr. también se refirió a Meghan en un talk show hace un par de años: “Ella nos echó debajo de la alfombra, como si no existiéramos. Luego mintió sobre no tener una familia. Es perturbador”. Sin duda, la relación de Meghan Markle con sus dos hermanos no es la mejor, al igual que ocurre con su padre, quien en varias ocasiones ha aceptado dinero por parte de la prensa para develar información de la duquesa de Sussex.