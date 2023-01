Hija del “Puma” no extraña las telenovelas

A sus 35 años, Génesis Rodríguez ha demostrado que es una de las jóvenes actrices más exitosas de Latinoamérica, ya que tiene en su haber papeles protagónicos de dos telenovelas que se transmitieron en varios países. Pero recientemente, en su último proyecto, The Umbrella Academy de Netflix, la hija del “Puma” ha vuelto a brillar con su papel de Sloane.

Génesis comenzó su formación desde pequeña y fue en 2004 cuando obtuvo un papel que la catapultará a la fama en la telenovela Prisionera. En la producción de Telemundo, el personaje de la actriz fue Libertad Salvatierra Santos (y Guadalupe Santos en su versión joven) y compartió créditos con Gabriela Spanic y Mauricio Islas.

Luego de aquella producción donde participó una joven Génesis de 16 años, le siguieron Dame chocolate (2006) y Doña Bárbara (2008). Esta última telenovela también fue muy exitosa y fue retransmitida en varios países del continente. Edith González y Christian Meier, fueron los actores con quienes la hija del cantante de 79 años compartió elenco.

En varias entrevistas, al ser consultada al respecto, la hija de Carolina Pérez ha confesado que grabar algunas escenas de Doña Bárbara fue un poco complicado y traumático. “Me acuerdo que se había tumbado un camión super grande y yo tenía que llegar al set porque estábamos a dos días del aire, o sea que todo lo que yo grababa hoy, salía mañana y se nos iba la luz, entonces no podíamos cruzar el camión que estaba tapando todo el camino así que me recogieron por motocicleta y yo, que le tengo pavor a las motocicletas, me agarré del tipo pero me agarré de la motocicleta y me dio una quemadura en la pierna y llegué toda desconchinflada al set. Horrible”, ha sido parte de lo que ha mencionado la artista, que también lo ha replicado en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, Rodríguez también fue clara con el motivo que la alejó del formato de televisión: “Gracias a Dios, los actores de telenovelas ahora tienen unión, ahora tienen SAG (Sindicato de Actores). Pero esa fue una de las razones por las que yo me quería ir de las telenovelas, porque no teníamos unión, no teníamos protección de actor”.