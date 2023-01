Luego de que Jerry Velázquez, integrante de Me caigo de risa, hablara públicamente de su orientación sexual, al reconocer que es homosexual, y como sus preferencias lo han llevado a autocensurarse en distintas situaciones por la preocupación de incomodar a personas heterosexuales o por temor a perder oportunidades de trabajo, diferentes compañeras y compañeros del medio artístico han salido a aplaudir su decisión de alzar la voz.

“Tenía mucho queriendo decir esto: soy ‘gay’ y me hace muy feliz poder decirlo”, declaró hace dos días.

El actor y conductor Gerardo “Jerry” Velázquez se sinceró con su público a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde se proclama abiertamente ‘gay’, ya que —como menciona en la publicación— aunque considera que sus preferencias sexuales eran obvias para la mayoría de las personas que lo conocen y quienes lo siguen, prefería que existiera el privilegio de la duda para no enfrentarse a las miradas conservadoras que ven mal las relaciones homosexuales.

“Sé que no es una sorpresa pero, si no confirmaba que era ‘gay’, la gente que no me conoce no podía asegurarlo y yo no tenía que enfrentarme a sus prejuicios y por miedo a esos prejuicios evito decirle a personas que considero más conservadoras”, se sinceró.

Como esta acción, el actor de 32 años se ha visto en otras circunstancias en las que limita su comportamiento, como cuando va por la calle con su novio y prefiere no tomarlo de la mano, así como cuando se encuentra en una reunión, rodeado de sus amigos heterosexuales, en las que trata de masculinizar su personalidad, para que sus amistades no confundan sus muestras de afectos y piensen que está interesado en ellos románticamente.

“Me da miedo que crean que les quiero tirar la onda, entonces modifico cómo me porto y hablo distinto, soy más masculino, menos cariñoso o más indiferente para que no se sientan incómodos con mi presencia”, explicó.

Así como estos puntos, el actor desglosó las diferentes razones que lo motivaron a guardar silencio, lo que generó que su testimonio se convirtiera no solo en la declaración oficial de su homosexualidad, sino un mensaje de amor e invitación a otros hombres a hablar abiertamente de su orientación sexual, pues entre más de ellos lo hagan y se unan, la aceptación de otros modos de amar se legitimara con cada vez más fuerzas en nuestra sociedad.

Los famosos que lo apoyaron fueron Fernanda Castillo, Regina Blandón, María León, Michelle Rodríguez, todas ellas participantes de Me caigo de risa, uno de los programas de televisión en los que Jerry se ha dado a conocer.