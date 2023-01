Monica Barbaro, del cielo a la pista

Pocas personas como la actriz Monica Barbaro pueden presumir haber sido compañera de acrobacias y alas de Tom Cruise en Top Gun: Maverick (2022), para después incorporar su también vocación de bailarina para danzar con Diego Boneta en la próxima película a estrenarse At midnight en el canal de streaming Paramount Plus este inicio de 2023.

“Amo a la Ciudad de México y con Diego Boneta hicimos esta comedia romántica bilingüe que me dio la oportunidad de incorporar mi pasión y vocación de bailarina”, describió Monica, sobre su papel que se llamará Sophie y que en una escena bailará tango con el también estrella de Luis Miguel: la serie.

Barbaro, nacida en San Francisco, California, en 1990 —cuatro años después del estreno de la original Top Gun—, compartió que filmar la secuela le dejó lecciones para toda su vida.

Cuando Cruise la invitó a someterse a un arduo entrenamiento para ser la piloto LT Natasha Phoenix aceptó firmar que se subiría a un jet F/A-18F de doble plaza durante semanas, para que un piloto profesional la llevará a

hacer las acrobacias militares más descabelladas.

“El primer día Tom (Cruise) nos puso en línea de firmes frente a él y nos dijo que no estábamos solo ahí porque dábamos el tipo de nuestro personaje, sino porque él creía que éramos el futuro de Hollywood. Yo en mi mente me decía ‘¡oh, no!, no me debieron elegir. No debería estar aquí. Seguro alguien tuvo un error y me van a sacar de aquí en dos días’”, recordó sobre el despegue del rodaje Top Gun: Maverick, disponible para sus fans en plataformas digitales.

Nominada al Globo de Oro como mejor película, le trajo a Barbaro en la encrucijada de continuar como actriz y dejar su primera pasión por la danza, que practica desde niña. Según Monica, filmar At midnight con Boneta fue la confirmación que podrán combinar ambos artes en su futuro.

“Ando emocionada por el estreno en febrero de ‘At midnight’”, porque regresé a México a filmarla. Recuerdo un descanso de rodaje de ‘Top Gun’, en que recorrí la mayor cantidad de puestos de tacos en esa hermosa e inmensa ciudad”, ríe Barbaro.