Un grupo de relegados conforma una amistad que trasciende el tiempo tras compartir varios sucesos desafortunados. O, al menos, esa es la premisa más llana de Los que sobran, obra que celebra el encuentro con las personas “que se cruzan en nuestro camino y nos dan todo su apoyo”, cuenta, en entrevista, Aldo Bringas, uno de los dos actores que se turnan para interpretar a Alejandro, el protagonista. La pieza, escrita y dirigida por Adrián Vázquez, forma parte de la temporada Invasión al Shakespeare, de la compañía Tristes Tigres.

A los cinco años, el personaje principal sufre una lesión en la cabeza durante un accidente automovilístico. Este hecho es el principio de sus dificultades. “Él tiene problemas para expresar lo que siente y relacionarse con la gente. Tiene epilepsia y TLP (trastorno límite de la personalidad). Aunque en la obra no se define por completo qué es lo que tiene. Sin embargo, encuentra un grupo de amigos que lo entiende, lo respalda y se vuelve una familia”, señala.

En la comunidad de Alejandro, la pandilla de “los que sobran”, están su hermana menor, su mejor amigo, su amor imposible, y todos quedan entrelazados por malas experiencias, “que les permiten verse a la cara y decir: aquí estoy, con gente que me entiende y no me juzga”. Es un homenaje a la amistad, pero no está exento de ciertos elementos dramáticos; toca temas, continúa Bringas, como el bullying, el acoso o la violencia en el país.

“Aunque creo que impera la visión esperanzadora, la vida sigue. Uno debe seguir caminando, siendo feliz, buscando el amor o estar con la gente que ama. Es la celebración del encuentro con esa gente que queremos para siempre en nuestra vida”, añade.

A Alejandro lo describe como un joven hipersensible (mediante unipersonales, la obra muestra a los personajes desde la infancia y hasta que son mayores de edad), pero contenido: “Él siente mucho y él recibe mucho, pero le cuesta trabajo sacarlo; es como un gran contenedor emocional sin vías de escape”.

Los que sobran, al igual que los otros trabajos de Tristes Tigres, no busca dar moralejas, ni enumerar lo correcto o lo incorrecto. “En esta pieza se trata de saber cómo seguir viviendo y buscando la felicidad. Se nos dice que hay que ser felices nomás porque sí. Pero no se piensa que la vida puede llegar a ser dolorosa cuando nos rebasa. Ante esto, uno tiene que seguir adelante y encontrar la unión con la gente que ama: la familia, los amigos, los amores. Se trata de cuidar a quienes uno estima y buscar la luz a pesar de que las sombras nos cobijen; sí, habitar el dolor, pero, al final, salir de él”, detalla.

Además de Bringas, los actores que se turnan en los dos elencos son Arturo Gómez de Alva, Omar Sorroza, Fátima Favela, Lariza Juárez, Brandon Ramaci, Nattz Landaverde, Lizeth Marcela, Paula Zepeda y Valeria Acosta Gatica.