Sin duda alguna, el 2022 fue el año de Lucero Mijares ya que sin importar que todavía no se haya hecho oficial su debut como cantante, la joven es una gran interprete, pues ha demostrado su capacidad vocal en los recitales donde ha acompañado en el escenario a sus padres, Lucero y Mijares, sin embargo, el camino que le gustaría emprender en la música es distinto al de sus progenitores.

A sus 17 años, Lucero Mijares se ha convertido en todo un fenómeno, pues pese a que todavía no cuenta con un proyecto musical definido, pues no ha lanzado ningún sencillo hasta la fecha, la joven es muy querida en redes sociales, pues en sus diferentes cuentas, se pueden leer múltiples comentarios de sus fans donde le preguntan cuándo sacará un disco.

Sin embargo, la joven intérprete no tiene prisa, y así lo dejó ver durante una entrevista para el programa Hoy, donde expresó que antes de emprender un proyecto relacionado con la música, seguirá concentrándose en sus estudios, pues no quiere arriesgarse, tal y como Mijares ha comentado en el pasado, pues su padre ha sido el mayor promotor en la vida de su hija para alentarla a no descuidar su formación académica.