Vicente Fernández falleció hace poco más de un año y su familia ha decidido mantener más vivo que nunca su recuerdo. Incluso se han mostrado más juntos que nunca en estas fiestas de fin de año. Desde sus redes sociales la dinastía compartió algunas de las fotos de su viaje a Vail, en Colorado, donde se encuentran disfrutando la nieve.

Alejandro Fernández fue uno de los primeros en compartir con sus seguidores las instantáneas que han llamado la atención. Es que en una de ellas aparece su madre realizando un ritual que le recuerda a su marido. Si bien ella aún está bastante triste por la partida del Chente lo cierto es que intenta mostrarse fuerte.

doña Cuquita explicó hace unos días que pese a la pérdida de Vicente Fernández ella debe continuar con su vida. “Hay que echarle ganas, no me voy a decaer porque él no va revivir, entonces para que me busco problemas, yo no me voy a buscar problemas, de ningún modo”, confesó con una triste sonrisa.

El ritual para recordar a Vicente Fernández

Doña Cuquita recuerda cada vez que puede a su marido. Incluso, le reza todos los días en su tumba al cantante durante al menos una hora. Pero esta vez quiso mantener viva su memoria como lo hubiera hecho él. Fue por ello que aprovechó las fiestas de fin de año para darse un pequeño gusto y brindar como él lo hubiera hecho.

Reveló hace un tiempo que ella reza “un rosario diario aquí a las 5 de la tarde. Todo el año y toda la vida se lo voy a rezar. Me acuerdo que más o menos a las 5 de la tarde lo sepulté, entonces me parece que sí tiene un significado que a las 5 de la tarde yo venga a rezarle aquí a él”.

En la foto que Alejandro Fernández colgó en sus historias de Instagram, se la ve empinando un vaso gigante de cerveza. Y si bien ella no es de tomar bebidas alcohólicas sintió que esta era una forma de recordarlo. “Tomarme una cerveza con él era lo único que hacía”, señaló doña Cuquita, y sostuvo que ella no toma tequila.

“No tomo nada de alcohol, entonces una cerveza chiquita me la tomaba con él y (me decía) ‘tomate otra’; (le respondía) ‘no, porque me emborracho’”, detalló la viuda de Vicente Fernández.