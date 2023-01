Integrantes de RBD responden a revista

El reencuentro de RBD es muy esperado por los fans de la agrupación que nació a partir del exitoso melodrama Rebelde, en el que Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez conformaron la agrupación musical que regresará a los escenarios sin la presencia de Herrera, de quien se especuló que no le habían llegado al precio, y que por ese motivo no formaría parte del esperado regreso de la banda.

Hace unos días, los medios abordaron a Poncho en el aeropuerto de la Ciudad de México, y cuando le preguntaron por RBD, él solo mandó buenos deseos para el proyecto y aseguró que no estaría por motivos de trabajo, afirmó que jamás le daría pena decir que formó parte de un proyecto tan importante como lo es RBD.

Pese a las peticiones de los fans para que se sumara al proyecto, Herrera se negó, y aunque el linchamiento en redes por esta decisión no ha parado, otro segmento de cibernautas han expresado que entienden su postura.

Una revista aseguró que Poncho Herrera habría pedido 10 millones de dólares para sumarse a RBD, y que a él los fans no le importaban. Él aclaró tal versión por medio de Twitter y aseguró que nunca se avergonzaría ni negaría su pasado; es decir, su paso por RBD, y afirmó que el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad sus decisiones; además, reiteró su apoyo a todo proyecto que derive de Rebelde.

“Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de ‘Rebelde’. De la misma forma que mis compañer@s me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente”, declaró. “‘Rebelde’ significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo. Y a los fans mi agradecimiento eterno por tanto apoyo y cariño. Feliz 2023”.

RBD reacciona

Ante los señalamientos de la revista de circulación nacional, la agrupación RBD emitió un comunicado en el que se externa que entre los miembros de RBD y Poncho Herrera solo existe cariño y apoyo, por lo que lo publicado en dicho medio son difamaciones.

La banda adelantó que los detalles del proyecto RBD se darán a conocer el próximo 19 de enero a través de las redes oficiales de la agrupación. “¡Gracias a todos los fans por su amor incondicional siempre!”, se lee.