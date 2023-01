Paty Navidad reveló públicamente que le fue negado su vuelo con destino a Estados Unidos debido a que no está vacunada contra el covid-19, por lo que la próxima participante de La casa de los famosos aseguró que la aerolínea estaba “restringiendo” los derechos de las personas no vacunadas.

La famosa volaría a Miami con el objetivo de promover el programa pero tuvo que informar a Telemundo, la productora que la invitó, que no concluiría sus planes. “Telemundo, al cual agradezco muchísimo la invitación a ‘La casa de los famosos’, me hizo el favor de comprarnos los boletos para ir a hacer promoción a Miami y dijeron que no había ningún problema porque no se estaban pidiendo ni pruebas ni vacunas”, explicó a la prensa.