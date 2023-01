Todo en todas partes al mismo tiempo es la reciente película de el dúo de escritores y directores formado por Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Parte de la idea de un multiverso para explorar complejas relaciones familiares, y lo hace con creatividad y deleite visual.

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) está teniendo un mal día, uno de muchos en una mediocre vida llena de sueños sin realizar. Trata de planear una fiesta del Año Nuevo chino, pero su sumiso esposo Waymond (Ke Huy Quan) solo la exaspera, su hija Joy (Stephanie Hsu) nunca está feliz y su padre (James Hong), quien la desheredó cuando ella emigró a Estados Unidos, está de visita. Y lo peor de todo: tiene que ir a declarar sus impuestos. Es entonces cuando una versión de otro universo de su esposo aparece y le dice que solo ella puede salvar el multiverso de la amenaza de una maligna entidad llamada Jobu Tupaki.

Desde ahí nos lanzamos a una historia fantástica en la que Evelyn explora una miríada de realidades alternativas, cada una bizarra y única, mientras sus relaciones familiares se empiezan a desmoronar. El concepto del multiverso —tan popular últimamente— se visualiza a través de un perfecto balance entre efectos especiales exagerados, una edición dinámica, que alterna raudos paneos, y un talentoso reparto capaz de interpretar a varias versiones de un mismo personaje, moviéndose entre distintas realidades. Estos tránsitos revelan cierto amor por el cine.

La narrativa mezcla el humor negro y la depresión existencialista, que aparece cuando uno se da cuenta que ha desperdiciado su vida. Entre esos polos, se crea un balance, a través de escenas ridículas pero melancólicas, agrias pero hilarantes. Los múltiples universos de la película no solo ofrecen la oportunidad de justificar una variedad visual. También sirven de vital herramienta para explorar las dificultades de vivir conscientes de las oportunidades perdidas y las metas no logradas.

Una obra en proceso de culto

El concepto del multiverso ha alcanzado la popularidad en la cultura pop al igual que los viajes en el tiempo, pero esto no debería ser pretexto para encapsular a la película de los Daniels solo en eso.

Si bien cada decisión que tomamos puede llevarnos a una vida totalmente diferente, el corazón de Todo en todas partes al mismo tiempo recae no solo en todas y cada una de las actuaciones de uno de los mejores repartos vistos en el año, sino en la capacidad que podemos tener como ser humanos a aceptar nuevas formas de ver la vida. Ya sea desde el lado de ciencia ficción, como aceptar la idea de los multiversos, o algo más íntimo como nuevas formas de resolver problemas o acompañar a tu familia por el camino que cada uno escoja, en todas partes y al mismo tiempo.

Música digna de un multiverso

A todo lo anterior hay que sumar la ecléctica banda sonora cuya lista de canciones puedes ver en Spotify: los temas remezclados están a la altura musical de lo que se puede esperar de una película en la que la clave es juntarlo todo.

La película presenta varias instancias, tanto en audio como en diálogo, de la canción de Nine Days del año 2000 “Absolutely (Story of a girl)”. Cuando Daniels habló con el vocalista de Nine Days, John Hampson, sobre el uso de la canción, Hampson aceptó con entusiasmo grabar tres versiones alternativas para usar en la película.

La banda Son Lux compuso la música.? El soundtrack de 49 pistas se lanzó el 8 de abril de 2022 e incluye colaboraciones con Mitski, David Byrne, André 3000, Randy Newman y Moses Sumney, entre otros.