Uno de los propósitos de Roger González para este 2023 es el desarrollo personal y espiritual, lo cual pretende hacer ahora que recientemente cerró su ciclo de conducción del programa matutino Venga la alegría, donde estuvo más de tres años.

“En mi segundo libro que publiqué el año pasado ‘Un llamado a la felicidad’ hablo mucho de la salud emocional, todos vivimos desde la pandemia esa desestabilidad y creo que es necesario alimentarla”, declaró en entrevista.

Explicó que para desarrollar esta salud emocional leerá muchos libros de desarrollo personal, e ir a cursos de especialistas que saben de estos temas.

“La meditación es algo que yo no hacía antes de 2020 con tanta frecuencia como ahora, me ha ayudado muchísimo, entonces durante todo mi día es estructurar un tiempo para mí, no para mi trabajo, familia, no para mis amigos, mis negocios, sino para mí y mi desarrollo”, expresó.

Roger continuará con su programa de radio en EXA FM, tras despedirse del matutino de TV Azteca, que hace poco festejó 17 años con la llegada de su nueva productora Maru Silva.

El conductor y actor de doblaje afirmó que está listo para todos los retos que le lleguen a su vida durante este año y agradece a sus compañeros del show matutino por su amistad y la familia que formó: “Haber estado en este programa fue un punto importante en mi carrera, conducir el matutino más querido por la tv, la gente y las familias mexicanas”.

Además estrenó imagen en días recientes, lo cual consideró que ya era necesario, pues ahora tiene barba cerrada. “Año nuevo, ‘look’ nuevo, llevaba 13 años de tener el mismo look y ya lo habíamos comentado y no me animaba. Evolución, 2023 es un año de cambios, siempre son buenos, son positivos, entonces cambio de ‘look’, de cabello y barba”, añadió.

Además, habló acerca de la salida del clóset de Alan Estrada, con quien compartió escenario en el musical Hoy no me puedo levantar y a quien considera como un talentoso actor, cantante y empresario. “Como sociedad tenemos que respetar que una persona abra su corazón y que pueda decir lo que siente, la crítica siempre va a estar”, considera.