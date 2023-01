Quien no ha empezado nada bien este 2023 es Katherine Huerta, mejor conocida como Bellakath. Luego de que hace unas semanas la joven denunciara que “Gatita”, su canción más famosa, había sido bajada de Spotify, la plataforma de música volvió a retirar de su catálogo otro de los temas de la cantante.

A través de sus historias de Instagram, la joven reveló que gracias a varios mensajes que ha recibido por parte de sus seguidores pudo darse cuenta que la canción que lleva por título “La gata de la Agrícola Oriental” ya no se encuentra disponible en la plataforma; sin embargo, prometió que su equipo ya está trabajando para darle solución a este inconveniente.

Pero este no fue el único golpe digital que recibió, pues detalló que Tiktok tomó la decisión de cancelar su perfil. “Mi cuenta también se fue. Si me la regresan, qué bueno. Si no, pues hacemos otra. Yo voy a seguir siendo la Bellakath con cuentas o sin cuentas”, agregó.