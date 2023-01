The Ellen DeGeneres Show fue transmitido por 19 años y, aunque se convirtió en uno de los programas más prolíficos de la televisión en Estados Unidos, la presentadora incomodó a varias y varios de sus invitados con preguntas que claramente no querían contestar, por lo cual ha sido muy criticada últimamente. Esta vez, la modelo Emily Ratajkowski dijo abiertamente lo molesta que le parecía la forma en que Ellen presionó a Taylor Swift en una de sus entrevistas para que hablara de sus exparejas.

Sin duda, el mundo del entretenimiento ha cambiado y lo que antes era aceptado y aplaudido por las audiencias, hoy es criticado y reprobado por el público actual. Este es el caso de lo que ocurrió con The Ellen DeGeneres Show, un programa de entrevistas a personalidades famosas, en el que Ellen DeGeneres trataba de poner en jaque a quienes visitaban el estudio con cuestionamientos incómodos de su vida personal.

Una de las transmisiones más recordadas en redes sociales es cuando, hace diez años, Taylor Swift acudió al programa para ser entrevistada, pero más que las preguntas se centraran en su producción discográfica y los planes de su carrera, fueron encaminadas a hablar acerca de su vida íntima y, en específico, trataban de revelar la identidad de las exparejas de la joven que, en ese momento, tenía 23 años.

Desde que DeGeneres le planteó a Swift de qué se trataría el juego, la cantante explicó que no quería ser partícipe del juego, con la siguiente frase: “No sé si voy a hacer esto… Esto es lo único que tengo, es como la pizca de dignidad que tengo”.

Sin embargo, Ellen optó por dar comienzo con la temática, en la que la conductora presentaba una serie de diapositivas, en la que se proyectaban fotografías de Taylor, en compañía de actores o cantantes, con los que se especulaba que había entablado una relación; cada que apareciera una imagen distinta, la cantante tenía que asentar o negar si la persona en la pantalla había sido su pareja.

Aunque Swift dejó claro que no quería jugar, repitiendo esa frase mientras la conductora seguía presentado una diapositiva tras otra, con una clara incomodidad, Ellen no se detuvo, y aunque en su momento el episodio no causó mucho revuelo, años más tarde la cantante de “Anti-hero” habló de esa experiencia en otra entrevista, mostrando la molestia que le produjo.

En una charla con el DJ Zane Lowe, Taylor se sinceró y habló de lo triste y decepcionante que le pareció que su carrera musical tratara de ser reducida, para poner por encima de su trabajo como artista, la relevancia de las personas con las que salió cuando era más joven, ya que, por mucho tiempo, sus composiciones fueron inspiradas por sus relaciones amorosas fallidas.

Tras revivir la entrevista de Ellen DeGeneres con Taylor, la modelo Emily Ratajkowski estaba tan molesta que no pudo evitar hablar de ello en sus redes sociales, describiéndola como un abuso: “Esto es tan jodido, literalmente le está rogando que se detenga”.