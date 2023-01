A Adal Ramones no le preocupa su edad y mucho menos los comentarios que hagan en redes sociales acerca de su paternidad, pues el conductor de 61 años está por recibir a su cuarto hijo, por lo que diferentes usuarios le han expresado que más que padre, parecerá el abuelito del bebé que viene en camino. Sin embargo, el presentador asegura que nada de eso le afecta.

Hace unas semanas Adal Ramones y su esposa, Karla de la Mora, dieron a conocer que se convertirían en mamá y papá, luego de nueve años de relación, pues si bien su matrimonio se consumó en 2017, su noviazgo inició en 2013. La noticia tuvo lugar a mediados del mes pasado y, desde ese momento, las críticas no se han hecho esperar, pues hay quienes opinan que el conductor ya no está en edad para convertirse en padre.

Cabe recordar que Ramones ya tiene tres hijos: Paola y Diego, producto de su matrimonio con Gabriela Valencia, y Cristóbal, que llegó a este mundo en la primavera de 2019, a dos años de su boda con Karla. Aunque al nacer su hijo menor la noticia no causó mucho revuelo, en esta ocasión las redes opinan diferente, pues se han dedicado a cuestionar al presentador acerca de la decisión que tomó.

Sin embargo, él aseguró a Venga la alegría que en ningún momento dudó acerca de tener a su cuarto hijo y que, en cambio, es un bebé deseado. “Dije sí, no me importa la edad que tenga, soy una persona muy vital, a Dios gracias, y espero seguir con mucha salud y mucha energía”, expresó en entrevista.

Además, aseguró que, a diferencia de lo que las personas puedan pensar, tomó esta decisión dejando de lado el egoísmo de pensar que a su edad ya no se debe de tener un hijo, pues antes de determinar si daría el paso o no, tomó en cuenta una serie de cuestiones importantes, con las que recordó lo mucho que le gusta ser papá y la dicha que le causaría a sus hijos mayores darles un hermanito, pero, sobre todo, tomó en cuenta la felicidad que le causaría a su esposa el hecho de que tuvieran otro bebé en común.

Otro de los aspectos importantes para Adal es que ahora Cristóbal tendrá la compañía de otro hermano, pues si bien se frecuenta con Karla y Diego, no viven en la misma casa. “Cristóbal y un hermano bajo el mismo techo; porque tiene dos, pero no bajo el mismo techo, entonces dije ‘claro que sí’”, declaró.

En lo concerniente a los comentarios que recibe en sus redes sociales, el exconductor de Otro rollo dijo que qué pasaría si, por cada persona que le envía un mensaje negativo, él fuera a tocar a la puerta de su casa para hacerle saber que descubrió su identidad, y confesó que en realidad no lee ninguna de las opiniones que recibe.

“De verdad, te lo digo honestamente, no leo los comentarios. O sea, yo desde hace muchos años no leo comentarios de nada, ni de aplausos ni de nada… Eso no me afecta”, señaló. Además, expresó que todo eso que las personas dicen, “que con su pan se lo coman”.

Por ello, reiteró que el bebé que viene en camino fue planeado, y aunque todavía no saben si el integrante de la familia que estar por llegar será niña o niño, lo esperan con mucho amor.