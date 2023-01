Tras la última entrevista en la que Ingrid Coronado habló de todo lo que vivió con Fernando del Solar, la conductora de televisión dice no sentirse arrepentida, al contrario, expresó que luego de hablar para el canal de Youtube de Yordi Rosado, han sido más los comentarios positivos y las muestras de apoyo que ha obtenido por parte del público, más de ocho años después de que se diera a conocer su separación.

Desde que Fernando del Solar fue diagnosticado con cáncer, en 2012, los medios de comunicación y la audiencia han señalado la forma en que Ingrid Coronado sobrellevó la enfermedad de su entonces esposo, con quien compartía la crianza de dos hijos en común, Luciano y Paolo. Y si bien, la presentadora de TV fue la primera en mostrar todo su apoyo al argentino, con el tiempo los problemas se agudizaron, haciendo que su relación fuera insostenible.

Fue así que en 2015, la pareja dio a conocer su separación, situación que fue muy criticada, debido a que para el ojo público, Coronado no debió a abandonar a su marido en un momento en que su estado vulnerable de salud ponía en riesgo su vida, por lo que la conductora fue víctima de un ataque mediático que si bien la afectó de forma directa en ese momento, con los años la dejó con la fama de ser una mujer desconsiderada.

Esto la ha hecho perder muchas oportunidades de trabajo, pues su presencia en la televisión dejó de ser grata para la audiencia. “Me dijeron ‘zorra’, ‘inhumana’… En mi cumpleaños hicieron un ‘trending’ que se llamaba ‘Ingrid Coronado, muérete’. No me puedo explicar cómo no me aventé por la ventana”, recordó.

A principios de diciembre, a tan solo seis meses de la muerte de Del Solar, Ingrid se convirtió en una de las invitadas al programa de entrevistas de Yordi, y si bien habló de diferentes eventos de su vida, se enfocó en los momentos difíciles que vivió a lado de su exmarido, quien luego de unos meses de conocer su diagnóstico de cáncer linfático decidió abandonar a su pareja y a sus dos hijos, con el argumento de que había sido Ingrid la causante de que él padeciera la enfermedad.

“Me dijo ‘quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy’, y agarró sus cosas y se fue”, contó en esa plática la también locutora.