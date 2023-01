Valentín Trujillo fue uno de los galanes más queridos y conocidos de nuestro país de la época del cine de oro mexicano. Éxitos como Un hombre violento, Perro callejero en 1980, Ratas de la ciudad en 1985 o Dos de abajo en 1984 fueron solo algunas de las películas donde apareció.

Valentín Trujillo fue un verdadero galán tanto en frente como detrás de las cámaras. Una de las conquistas de Trujillo fue la cantante y actriz Lucía Méndez, pero lamentablemente su relación no terminó de la mejor manera.

En los años 70, Valentín Trujillo ya era un actor consagrado, mientras que Méndez estaba dando sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Sin embargo ambos se enamoraron y el actor decidió que quería casarse con ella tras 3 años de noviazgo.

Lucía Méndez le dijo que no, que no se sentía lista para casarse, por lo que Valentín Trujillo decidió finalizar la relación y comenzar otra con Patricia María, otra estrella del cine mexicano. “Y me dice ‘o te casas conmigo o me caso con otra’… Y que se casa con otra en ocho días”, aseguró en una entrevista Lucía Méndez.

Finalmente Valentín Trujillo se casó con la actriz Patricia María y estuvieron casados por más de 20 años. Tuvieron 3 hijos: Valentín, Patricia y Rodrigo. Valentín Trujillo murió el 4 de mayo de 2006 en la capital mexicana a los 55 años, víctima de un infarto al miocardio, mientras dormía.

Sus restos fueron velados (y posteriormente cremados) en una funeraria al sur de la Ciudad de México. Estuvo acompañado por sus familiares, amigos y colegas. Sus cenizas fueron depositadas en una cripta en Pedregal.

¿Con quién se casó Lucía Méndez?

Lucía Méndez estuvo casada con el productor Pedro Torres, con quien tuvo a su único hijo, Pedro Antonio Torres. Luego, en el 2004, contrajo matrimonio con Arturo Jordán, pero en 2007 se divorciaron.