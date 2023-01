En medio de las fuertes especulaciones sobre su posible separación, Drake Bell se encuentra en México para presentar su más reciente disco Non-Stop Flight. Como parte de la promoción de este material, inició una gira de medios que incluirían varios programas de televisión, entre ellos ¡Cuéntamelo ya!, de Televisa.

La cita estaba pactada para este pasado viernes; sin embargo, el cantante dejó vestida y alborotada a toda la producción, pues de último momento decidió no presentarse, a pesar de que su asistencia ya había sido confirmada desde hace varios días atrás.

Ese mismo día, la misión arrancó transmisiones asegurando la visita de Bell, pero a tan solo cinco minutos de llegar al final, Cynthia Urías tuvo que salir a dar la cara y disculparse con los televidentes, pues el artista jamás llegó.

Urías inició con su discurso asegurando que la presencia de la exestrella de Nickelodeon ya estaba pactada con su representante, pero muy probablemente el tránsito de la ciudad impidió que éste asistiera a su compromiso. “Estamos llegando casi al final y no nos queda más que ofrecerles una disculpa a los fans de Drake Bell. Estábamos esperando su llegada al programa porque lo teníamos confirmado por su representante, pero creemos que por cuestiones de tráfico no ha podido llegar”, dijo a las cámaras.

La presentadora también aseguró que, en caso de que este asunto pudiera resolverse, grabarían la plática fuera del aire y la presentarían a su público, aunque todavía esperaban noticias. Por su parte, en la cuenta oficial de Instagram, detallaron que estaban en busca de un comunicado por parte del artista, el cual, hasta hoy no se ha emitido.

Como era de esperarse las reacciones a esta vergonzoso momento no tardaron en aparecer, y varios de los usuarios hicieron fuertes burlas al programa, incluso aseguraron que Drake sí se presentaría en uno de los espacios de TV Azteca, televisora contra la que compiten directamente: “Se me hace que ni hubo invitación a Drake”. “Mañana estará en otro programa de una televisora que no quiero decir nombre para no causar polémica”. “Quedaron payasos”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.