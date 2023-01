Merlina se ha convertido en una de las series más exitosas de Netflix de todos los tiempos. La producción televisiva, que es una adaptación de la familia Addams bajo la visión de Tim Burton, se ha posicionado como lo más visto en la plataforma, superando el récord de Stranger things.

Además de Jenna Ortega en el papel de Merlina Addams, quien tiene un rol central en la historia es Enid, la compañera de cuarto de la hija de Homero y Morticia. La mujer lobo es encarnada por Emma Myers y seguramente la veremos más en ese papel en la segunda temporada, que ya ha sido confirmada.

Luego de rumores acerca del posible cambio de plataforma en donde se verá la segunda temporada (se especulaba con que fuera Amazon Prime Video), los creadores, Alfred Gough y Miles Millar, ya confirmaron que seguirá siendo un contenido disponible en Netflix, pero todavía no hay fecha certera de estreno. Habrá que esperar para saber quién estaba espiando a Merlina, luego de que la protagonista encontrará fotografías que le tomaron en varias de sus salidas.

Al igual que Jenna Ortega, quien tuvo que tomar clases de esgrima y de violonchelo para transformarse en la hija de los Addams, Myers también tuvo que hacer lo propio con sus movimientos de loba. Para darle vida a la licántropa, la actriz estuvo en entrenamientos para moverse y caminar en cuatro patas como los lobos, y para ser preparada para la batalla final contra el Hyde y salvar a su amiga.

Pero lo que no muchos saben es que la joven artista tiene el cabello castaño y su personaje es casi platinado. Por lo tanto, a raíz de que no quiso decolorar su melena, la producción tuvo que incluirle una peluca para lograr el look final de Enid, con su pelo rubio total, un mechón azul y otro de color rosa. La importancia era tal, que cuando la alumna de la Academia Nunca Más hace su transformación, se la puede reconocer por las características de su cabellera.