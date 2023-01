Luego de que se difundiera un video donde un joven presumió que ya puede recibir pensión por tener una discapacidad psicosocial, el empresario Ricardo Salinas Pliego consideró que “está actuando”. Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas cuestionó el programa de apoyos.

El magnate expresó: “Yo creo que el joven que aparece en este video está actuando, no podría ser de otra manera. Estoy seguro de que nuestros impuestos son para apoyar a los jóvenes que son el futuro de México… Así se llama el programa, ¿no?, ¿o este es el futuro de México?”.

Joven presume pensión por discapacidad

En redes sociales, un joven presumió que ya puede recibir pensión por tener una discapacidad, hecho que generó polémica. Por medio de Tiktok, el usuario @nayaritop.ditto compartió la noticia.

“Oficialmente soy una persona pensionada por mi discapacidad psicosocial… Para las personas que no entienden, mi cabeza está ‘cucu’, no funciona correctamente, y a pesar de que me veo super guapo, estoy loco”, expresó el joven.