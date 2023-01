Consuelo Duval reveló en una conferencia de prensa que durante la filmación de Infelices para siempre, en al que comparte créditos con Adrián Uribe, sufrió un accidente que pudo terminar con su vida.

La actriz contó que parte de la filmación se grabó en el mar por lo que en algunas ocasiones estaba muy picado y las escenas se tornaban un poco complicadas.

“En el movimiento del mar, la lancha y el yate se separan, entonces yo estiro la pata para llegar al yate y en ese momento, se me quedan las piernas abiertas en ‘split’ y voy para abajo, casi me aplastan ambos... solo me sumergí”, contó.

Afirmó que toda la producción se espantó ante el accidente, pero aseguró que esto puede contarlo como cosa graciosa, ya que es su debut dentro del cine.

Por otro lado, la comediante recordó que hace un tiempo un director de cine le había augurado que ella jamás llegaría a trabajar en la pantalla grande. “Solo es cuestión de luchar y ver qué pasa con la carrera de actriz”, dijo.