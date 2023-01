Acompañada por cámaras de televisión, la empresaria y socialité Kim Kardashian visitó inesperadamente a los estudiantes de la Escuela de Negocios de Harvard.

La celebridad estadounidense fue invitada para hablar en el marco de la cuarta entrega anual de la sesión “Moving beyond direct-to-consumer (Ir más allá de la comunicación directa con el consumidor)”, dirigida por emprendedores, detalló People.

De acuerdo con dicho sitio, Kardashian habló sobre su marca de fajas y ropa Skims, de la que es cofundadora y está enfocada en los cuerpos positivos e inclusión, así como de su firma de capital privado o capital de riesgo, creada el año pasado para invertir en diferentes tipos de negocios.

Una estudiante que presenció la charla de Kardashian que se extendió por cerca de dos horas, dijo a NBC10 Boston que “mucha gente no la respeta como alguien que codirige una empresa multimillonaria”, pero destacó: “El solo hecho de aprender de alguien que ha construido un negocio tan exitoso fue realmente emocionante y creo que tener la privacidad de no tener cámaras en la habitación, poder tener esa conversación sincera también fue especial”.

Más allá de ser una figura de la televisión reconocida por el reality show Keeping up with the Kardashians, Kim, de 42 años, tiene un patrimonio valorado en mil 800 millones de dólares, según detallaba Forbes en septiembre de 2022, esto gracias a sus empresas como Skins y SKKN BY KIM, esta última dedicada al cuidado de la piel con productos que, asegura, son veganos y libres de crueldad animal.

Además, la celebridad es una de las más influyentes de la actualidad, ubicándose en el séptimo lugar de seguidores en la red social Instagram (sin contar a la propia cuenta de la plataforma, que tiene el primer lugar) con 341 millones de seguidores, solo por debajo de figuras como la cantante Selena Gómez y el futbolista Cristiano Ronaldo.

La hija del abogado Robert Kardashian y la empresaria Kris Jenner está en camino de seguir los pasos de su padre y convertirse también en abogada.

En 2021, la socialité y emprendedora aprobó el examen conocido como “baby bar” para los estudiantes de Derecho de primer año de California.