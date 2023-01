Tips para evitar que se te enrede el cabello

Tener el pelo enredado nos recuerda muchas cosas; una de estas es cuando éramos pequeñas y mamá nos peinaba. Algunas veces era muy molesto porque mientras lo hacían nos jalaban del cabello, debido a la presencia de los nudos.

Todo esto sucede cuando no está bien hidratado —en especial las puntas— o tu champú no es el indicado. Si hasta la fecha sigues sufriendo de estos inconvenientes, ahora tenemos para ti estos tips.

Cuando no está lo suficientemente hidratado, tienden a formarse nudos que terminarán causando jaloneos y puntas dañadas. ¿Sabes qué hacer para evitarlo?

Aceite de argán

Le dará un brillo espectacular a tu melena, sin importar el largo o el tipo de cabello, y, justo lo que estamos buscando, hidratará las puntas para evitar que se enrede. Para tener mejores resultados, te recomendamos aplicarlos dos veces por semana. Puedes encontrarlo de forma comercial en tiendas departamentales o en tiendas naturistas.

Enjuaga con agua fría después de darte un baño

Este consejo es importante y no solo para evitar que se enrede sino para el bienestar de tu cabello, ya que el agua fría cierra los poros capilares permitiendo que se mantenga saludable. Será más suave si después de bañarte con la temperatura de agua que te gusta, das un último enjuague con agua fría.

Trénzalo

Sí, las trenzas están de moda, pero trenzar el cabello es una forma que hasta nuestras abuelas o bisabuelas usaban para mantenerlo desenredado. Preguntarles si no nos crees, a ellas no se les enredaba en ningún momento, y todo por trenzarlo. Cuando duermas, es recomendable hacer una o dos trenzas no muy apretadas; así no se te caerá o trozará.

Sécalo con cuidado

No frotes tan fuerte el cabello con tu toalla cuando esté mojado, sino, lo único que harás será alborotarlo y enredarlo. Y peor aún, se te puede caer.

Cambia tu cepillo para peinar

Los cepillos con cerdas naturales son buenísimos. Ayudan a mejorar la circulación del cuero cabelludo y desenreda mejor el cabello. Lo recomendable es que cambies de cepillo después de un año de uso para que las cerdas se encuentren en buenas condiciones.

Cepíllalo

Cepilla tu cabello antes de peinarlo, eso es lo recomendable. Si puedes hacerlo dos veces al día será mejor en la mañana y en la noche. La forma correcta de cepillar es desenredando las puntas primero y poco a poco ir cepillando la parte de arriba.

Protege el cabello de los cambios climáticos

La humedad y el viento son uno de los factores que hacen que se te enrede. Te recomendamos recoger tu melena cuando llueva o cuando este haciendo mucho viento. También es una buena idea aplicar algún protector solar para el cabello, mientras más sano esté, más desenredado y suave estará.

Usa un buen acondicionador

Te recomendamos el uso de acondicionador para que esté más suave y manejable, te aseguramos que solo con ponértelo, tu cabello algunas veces ni necesitará que lo peines para desenredar. Hazlo al menos tres veces por semana.

Prueba algunos productos

Hay cremas, aceites, sprays y una infinidad de tratamientos para evitar que tu cabello se enrede. Eso sí, algunos son más costosos que otros pero hay algunos económicos que puedes conseguir. De hecho, puedes hasta crear tus propias mascarillas; para ello, el aceite de coco es buenísimo, puedes intentarlo.

ir a la estética por un despunte

Despuntar el cabello hará que crezca sano y fuerte. Gracias a que no hay puntas secas, no se va a enredar.