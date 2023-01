Dos años de la muerte de José Ángel García, padre de Gael García, es su viuda Bella de la Vega quien reveló que hasta la fecha no se cumplido la que sería la última voluntad del director de televisión, pue el protagonista de Y tú mamá también, simplemente ha decidido ignorarlo.

En entrevista para el programa Venga la alegría, la actriz aseguró que, antes de morir, su esposo habría expresado su deseo porque ella trascendiera en el mundo del espectáculo, una tarea que le encomendó directamente a Gael.

De acuerdo con las declaraciones de De la Vega, José Ángel no solo se lo habría externado de manera personal, sino que hay varias entrevistas grabadas en las que el también actor habló al respecto. “La última voluntad (de José Ángel) era que a él le hubiera gustado mucho que Gael me tomara en cuenta para trabajar con él, en alguna serie o película como actriz. Que Gael me ayudara a crecer como actriz”, dijo.

Sin embargo, reconoció que ha perdido las ilusiones y que ya no espera nada de quien fuera su hijastro. “Si no visitó a su padre en su lecho de muerte… Si no fue a ver a su papá cuando se estaba muriendo, qué puedo esperar yo para mí”, agregó.

En este mismo sentido, Bella arremetió en contra del actor y afirmó que García no se preocupó por la salud de su padre y hasta se negó a verlo en su lecho de muerte. “Le pidió a Gael que por favor fuera a verlo, pero no hubo respuesta. Incluso le dijo, literal y textualmente ‘hijo, estoy muy mal’. Él aún estaba vivo, hablando y pidiendo compañía, apoyo; pero no hubo la respuesta y eso es una tragedia”, remató.

Esta no es la primera vez que Bella tacha a Gael de haber sido un mal hijo, pues hace algunos meses señaló que el ganador de un Globo de Oro se molestó el día que ella lo llamó para informarle sobre la condición de salud de su padre. “En diez días que José Ángel estuvo agonizando, porque era una agonía, agonizó por diez días antes de fallecer, su hijo no estuvo por ningún lado. Nomás no estuvo, se enojó cuando le marqué”, dijo en ese entonces.