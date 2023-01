Gracias a su peculiar forma de bailar, José Eduardo Rodríguez de 24 años ha conquistado los corazones de miles de mexicanos con sus creativos pasos, como “el de Santa Fe Klan”, “el pingüinito”, entre otros.

Debido a su baja estatura, uno de sus amigos a quien le apodan “El pelón” decidió llamarlo “Medio Metro”, sobrenombre con el que se dio a conocer, asegura que no le molesta en lo absoluto que lo llamen así. “Un amigo al que le decimos ‘Pelón’, que es de la 10 de Mayo, me puso ‘Medio Metro’ y así se me quedó. Actualmente ya no me llaman por mi nombre, ya todos me saludan y me llaman ‘Medio Metro’. La verdad no me molesta que me digan así, sino lo contrario, siento bonito”, expresó.

Antes de ser famoso, Eduardo sufrió bullying y rechazo por parte de varias personas, situación que lo orillo a tomar malas decisiones como caer en el mundo de las drogas, pero su panorama cambió por completo gracias a Sonido Pirata, que lo dio a conocer.

“La verdad, antes yo me drogaba, era bien drogadicto, casi no estaba en mi casa, vivía en la calle. Gracias al ‘Pirata’ estoy aquí, y por eso estoy muy agradecido. Él fue el que me dijo ‘Medio Metro, aviéntate el paso del chavito’, y el que me incitó a que me vistiera como el chavito. Una vez está transmitiendo desde su taller, porque él antes tenía un taller mecánico; me acuerdo que ese día estaba ‘El Bocho’, y le mandé un saludo y le dije al ‘Pirata’ si me daba trabajo, y desde ese día comenzamos a trabajar”, mencionó.

Desde pequeño, José desarrolló su gusto por el baile, pues señaló que uno de sus más grandes sueños era ser un excelente bailarín. “A mí desde chiquito me gustaba bailar. Recuerdo que escuchaba las cumbias y mis pies comenzaban a moverse. Mi sueño era ser bailarín. Recuerdo que iba a los bailes antes y solamente me quedaba parado porque no sabía bailar y fue cuando me propuse aprender”, recalcó.

Hace unos días se dio a conocer en las cuentas oficiales del Sonido Pirata que “Medio Metro” decidió terminar su contrato con ellos, por lo que ya no se presentará con estos en ningún evento que tenían programado. Debido a esto, expresó que su separación fue porque tiene otras prioridades en su vida, como su familia, pues desea sacar adelante a su hermano.