Erika Buenfil se considera una mujer afortunada que está arrancando con el pie derecho este 2023 al protagonizar la telenovela Perdona nuestros pecados. Sin embargo, entre tanta ocupación laboral todavía no le quiere abrir las puertas al amor.

“Así estoy bien, me quiero yo, no quiero sufrir porque aparte soy muy entregada y muy bruta, entonces mejor así. Soy mensa y tal vez no pienso y me enamoro mucho, soy de las que se enamoran mucho, estoy a todo dar y en paz”, señaló en entrevista.

Para la actriz el secreto para pasar por el momento que vive hoy es no darse por vencida.