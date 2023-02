Luego de que José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como “Medio Metro” anunciara su separación de Sonido Pirata y revelara que solo le pagaban 500 pesos, el animador del sonidero, Julián Ramírez aseguró que “nunca le voy a llorar al dinero”.

A través de un live de Facebook, Sonido Pirata dio su versión de los hechos y explicó que nunca extorsionó a “Medio Metro”. “Por ahí se rumora que se le estaba extorsionando y esas cosas... no es cierto, todo el año nos tocó sufrir y nunca le voy a llorar al dinero, porque el dinero para mi no lo es todo con el respeto de todo mundo”, dijo el “Pirata”.

Así, el líder del sonidero sugirió: “A los que lo están entrevistando, ahora quiero que le hagan una entrevista y le pregunten: ¿Qué le costó llegar a lo que es? ¿Qué invirtió? ¿Cómo sufriste? No es para decir que yo, no, no, no, yo lo que doy lo olvido… Ya saben que mi pecho no es bodega, mi vida es transparente y los puedo voltear a ver a los ojos a todo mundo, porque me siento bien”.

Asimismo, aseguró que nunca va a lucrar con la imagen del bailarín. “Sonido Pirata es de la gente y para la gente. Quiero decirles que yo nunca voy a firmar nada ni voy a registrar nada, porque si ya no voy a poder mencionar a ‘Medio Metro’, porque ya hay dueño, no pasa nada, vamos a buscar otro nombre… Esto nada más es un sonido, yo no quiero que estén mal con ‘Medio Metro’, apóyenlo”, declaró.

Finalmente, respondió la pregunta de un usuario y afirmó que volvería a aceptar a su excompañero. “Sí lo voy a volver a aceptar, porque yo no soy nadie para juzgar a él, lo voy a volver a aceptar si él lo quiere. Aquí son bien recibidos. Aquí no se critica, no se juzga ni nada, aquí estamos y no nos vamos”, agregó.

¿Qué es Sonido Pirata?

De acuerdo con su cuenta de Facebook, Sonido Pirata es un equipo de sonido musical sin derechos de autor, creado en mayo de 2020. Es liderado por Julián Ramírez, quien porta un sombrero de pirata y es el animador del sonido; cuenta con personajes como el “Bocho” y la “Cholondrina”.

En la red social, Sonido Pirata tiene múltiples videos donde comparten sus sonideros con miles de reproducciones. Asimismo, en su canal de Youtube, también comparte sus presentaciones.