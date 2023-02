Crepúsculo es una de las sagas de literatura juvenil más exitosas de las últimas décadas. La misma fue escrita por Stephenie Meyer, e incluso fue llevada al cine y se volvió una de las más taquilleras en la historia del cine.

La saga de Crepúsculo estuvo protagonizada por Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner, entre otros. Pero también lanzó al estrellato a varias actrices como fue el caso de Anna Kendrick y de Ashley Greene. Ashley Greene interpretó al personaje de Alice Cullen y rápidamente se volvió uno de los personajes más queridos por el público.

Ashley apareció no solo en la película Crepúsculo, sino que también lo hizo en las películas New moon, Eclipse y en las dos partes de Breaking dawn. Incluso Greene también protagonizó el videoclip de la canción “Decode” de Paramore. Esta canción fue lanzada como parte del álbum Twilight: Original Motion Picture Soundtrack, banda sonora oficial de Crepúsculo.

Luego Greene continuó actuando como actriz y llegó a protagonizar películas como Skateland en el 2010. En 2011 participó en la película Butter, junto a Jennifer Garner y Ty Burrell. En el año 2012 apareció la película de drama adolescente LOL junto a Miley Cyrus y Demi Moore.

También llegaron otros éxitos como La aparición, Wish I was here, entre otras películas. Greene también fue presentadora de los MTV Video Music Awards en el 2010, y anfitriona de los People’s Choice Awards del 2012.

Greene también ha trabajado como modelo en varias ocasiones y protagonizó sesiones de fotos para revistas como Nylon, Esquire Magazine, Cosmopolitan, Marie Claire, entre otras.

En cuanto a su vida privada, Ashley Greene está en pareja desde 2013 con el presentador de televisión australiano Paul Khoury y ambos tienen una hija llamada Kingsley Rainn Khoury.