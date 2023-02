Piqué es esclavo de su teléfono

Mientras Shakira sigue facturando tras su exitoso tema, la sesión 53 junto al productor argentino Bizarrap, su ex Gerard Piqué y Clara Chía no la están pasando bien. La joven de 23 años y nueva novia del exfutbolista tuvo una crisis de ansiedad que la habría llevado a una clínica en Barcelona, mientras que Piqué no deja de ser observado por los medios, que captaron un momento incómodo y tenso.

Clara Chía dio de qué hablar hace unas horas cuando se reportó que el fin de semana la joven habría tenido una crisis producto de la fuerte presión mediática tras el destape de su amorío con Piqué y el lanzamiento de “BZRP Music Sessions #53”, donde la colombiana la deja muy mal parada, asegurando que Clara no es la buena persona que todos piensan.

Piqué, para muchos el gran villano de esta historia, continúa con su rutina, que consiste en pasar por sus hijos Milan, de 9 años y Sasha, de 7, a la casa de su ex, ignorando las cámaras y las miradas de la prensa que aprovechan cada momento para cuestionarlo, esta vez sobre la salud mental de su novia Clara Chía, sin embargo, el futbolista guardó silencio.

Piqué y su celular son uno mismo

Precisamente la prensa que se encontraba afuera de la casa de Shakira, siguiendo a Piqué, quien no acostumbra a voltear a las cámaras tras destaparse su infidelidad, esperaba a sus hijos afuera de la casa de la colombiana, cuando Milan, el mayor de ellos apareció.

De acuerdo con Europa Press, el exintegrante de Barcelona estaba más pendiente de su teléfono que de la llegada de su primogénito, pues apenas intercambió una palabra con Milan; después, el pequeño Sasha llegó al automóvil acompañado de una de las empleadas de la cantante, quien le pidió que se pusiera el abrigo ante la impasibilidad de Piqué, concentrado en su teléfono.

El renacer musical de Shakira

Shakira y Karol G lanzarán un tema conjunto, el primero que une musicalmente a estas dos colombianas, confirmaron hace unos días fuentes de la compañía Sony Music.

El nuevo corte, del que de momento no ha trascendido su título, llegará después del gran revuelo mediático que provocó su último tema, la sesión 53 junto al productor argentino Bizarrap, que en solo dos semanas acumula casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.