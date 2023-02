Harry cumple 29 años, en medio del éxito

La corta, pero intensa carrera del cantante y actor Harry Styles le ha posicionado como una de las figuras favoritas del público, y este 1 de febrero, el británico celebra sus 29 años en medio de sus éxitos y, también, algunos fracasos.

Harry Edward Styles nació en Cheshire en 1994. Con apenas 16 años formó parte de One Direction, una boy band heredera de las míticas agrupaciones destinadas al público joven, como Backstreet Boys o New Kids on the Block. Pronto, fue costumbre para él estar rodeado de reflectores y cientos de fans que no solo coreaban al quinteto, sino que los posicionaron en los primeros lugares de popularidad.

No tardó mucho tiempo para que Styles tomara su propio rumbo y poco a poco fue construyendo su propio concepto. Fue en 2017 (tan solo siete años después de sus inicios musicales) que lanzó su primer disco en solitario llamado simplemente Harry Styles del que se desprendieron las canciones “Meet me in the hallway”, “Sign of the times” y “Ever since New York”.

Dos años después llegó el álbum Fine line y con canciones como “Watermelon sugar” y “Adore you”, confirmó a todos que su talento había sobresalido a la boy band y que sería el próximo Justin Timberlake. El año pasado lanzó su más reciente producción, titulada Harry’s House y cuya canción “As it was” ya casi alcanza los dos millones de reproducciones en Spotify.

Sin embargo, Styles es una persona inquieta y no solo se ha estancado en el ámbito musical sino que ha experimentado en diversas áreas. La moda y la actuación también lo han seducido y los productores han aprovechado estas inquietudes para llevarlo a la pantalla grande.

Su primera actuación fue bien recibida, tras interpretar a un soldado en la cinta galardonada Dunkerque (2017). Le siguieron participaciones en Eternals (2021) y el año pasado actuó en un par de películas, My policeman y Don’t worry, darling, esta última muy polémica por el supuesto altercado entre Styles y el actor Chris Pine (todos recuerdan el supuesto escupitajo que le lanzó el cantante a su compañero).