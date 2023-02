Sam Smith divide opiniones con nuevo video

Sam Smith volvió a la música con su cuarto álbum de estudio, cantándole al amor, a la felicidad y a la libertad de mostrarse tal cual es, sin embargo, la confianza que adquirido en sí mismo no ha caído en gracias de muchas y muchos que han denominado a su nueva propuesta como “vulgar” y “sugerente”, pues en su nuevo video hace alusión a la cultura queer y la libertad sexual, lo que lo ha puesto bajo el ojo del huracán.

Desde que Sam Smith lanzó su primer álbum, a los 21 años, su visión de hacer música ha cambiado radicalmente, pues si bien en sus inicios le escribió al desamor y la pérdida, con el paso de los años descubrió que la música también puede ser vindicadora cuando hay un estado de plena felicidad de por medio, por lo que con “Gloria”, su más reciente producción, el cantante exaltó los valores de amarse y aceptarse a sí mismo.

En septiembre, el músico británico estrenó “Unholy”, sabiendo que el tema podía ser o no aceptado por sus fans, que estaban acostumbradas y acostumbrados a reconocer a su artista en un perfil mucho más bajo y reservado —según contó Smith a la revista Q—, sin embargo, también destacó que el paso de los años le hizo darse cuenta de que su personalidad y sus sentimientos, plasmados en sus canciones, no podían ser puestos en cuestión por nadie.

“La gente no lo entendió, la gente no lo entendió... Fue este hermoso momento como artista en el que no estaba sujeto a debate. Y había algo dentro de mí que decía ‘esto es increíble, a mí me encanta’”, recordó el compositor que se hiciera famosos por sencillos como “I’m not the only one” y “Stay with me”.

En 2019, Sam se declaró una persona no binaria y a partir de ahí —relata— su mundo de posibilidades se amplió, pues aceptar quién era se convirtió en una terapia sanadora para él, una persona que había estado luchando años con el rechazo, no de las y los otros, sino de sí mismo. “Perdí la fe por un minuto y la vida se sintió un poco desesperada y ahora tengo un poco más de fe en mi vida”, relató.

Por ello, cuando Smith volvió al estudio sabía que debía apegarse a un valor inherente a quien es, la radicalidad queer que, en esta etapa, le ha recordado que amarse a sí mismo es clave para disfrutar la vida, por lo que se emprendió por una experimentación creativa de la cual nació Gloria, su más reciente álbum.