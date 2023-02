La actriz Cecilia Gabriela, que ha participado en más de 30 telenovelas mexicanas, expresó que se siente discriminada por ser su aspecto físico: “güerita de ojo claro”, pues asegura que actualmente no tiene cabida en las series de las plataformas de streaming, pues no encaja en el prototipo.

Cecilia Gabriela, de 61 años de edad, quien tiene una larga carrera en la pantalla chica mexicana y que ha actuado en melodramas como Rosa salvaje, Imperio de cristal, Acapulco, cuerpo y alma y La madrastra, confiesa que está teniendo problemas para encontrar trabajo, y responsabiliza de ello a su aspecto físico, pues “ya no entra”, expresó en entrevista para el programa De primera mano.

“Lamentablemente para mí, contra lo que pudiera creer mucha gente, el hecho de ser medio güerita, de ojo claro, resulta que ahora más que nunca estoy teniendo dificultad para poder trabajar, por ejemplo, en las plataformas; si se fijan los elencos de los contenidos que se están haciendo en plataforma son más del tipo latino, más del tipo mexicano, entonces, hoy más que nunca yo ya no entro; estoy teniendo serias dificultades para poder trabajar en un contenido nuevo”, expresó.

La actriz, que también suma proyectos en series, teatro y cine, le mandó decir a Tenoch Huerta, quien ha denunciado la discriminación sufrida por actores morenos, que escuche su historia, pues según ella ahora los papeles se han invertido, contrario a lo que muchos pudieran pensar.

“Se cambiaron los problemas, ¿no? Ya le mandé a decir por ahí a Tenoch Huerta que si él se quejaba que escuche mi historia porque es lo mismo; he tenido problemas para entrar al mundo del cine porque no me desnudo, no consumo drogas porque soy de Televisa; al mundo del teatro, solo pude ir a un Festival Cervantino”, enlistó.

Cecilia Gabriela confesó que por ser güerita también han tratado de engañarla en la vida cotidiana, como cuando compra algún artículo. “En la vida del diario me quieren ver la cara con los precios, me dan mal el cambio, no está fácil vivir de a güerita ojo claro”, sentenció, y concluyó lamentando que en la industria del entretenimiento cada vez existan menos proyectos que contemplen a actores de edad avanzada como ella.