Niurka, Erika Buenfil, Angelique Boyer fueron algunas invitadas de la segunda edición de la entrega de premios Tiktok Awards, pero quien robó miradas fueron los integrantes de RBD quienes se llevaron el reconocimiento impacto legendario en esta gala.

Dentro de las instalaciones de Televisa San Ángel se llevó a cabo esta fiesta para premiar a los mejores creadores de contenido para esta plataforma, quienes primero desfilaron por una alfombra roja para después pasar a la ceremonia.

Christian Chávez y Christopher Uckerman fueron los únicos integrantes de RBD que pasaron por la red carpet creando un alboroto durante su fugaz aparición en el que informaron que la agrupación sacará este 2023 música nueva. “Sí viene música nueva, no sabemos exactamente cuándo porque no trabajamos en disquera pero próximamente. Todavía no tenemos el sencillo ya escogido, pero vienen canciones música nueva, estamos contentos de poder darle esto a la gente”, señaló Chávez.

Ambos artistas reiteraron estar contentos por tener un segundo aire en la escena musical, por todo el fenómeno que ha enloquecido a millones de fanáticos dentro y fuera de México.

“Le agradecemos a la gente, estamos felices de que por fin lo logramos y que ya queremos estar en el escenario, a nosotros nos encantaría estar con mucha gente (en los conciertos), pero todo depende de cómo vayan a estar las fechas”, dijo Christian a quien le gustaría invitar a Anitta y a Karol G a los espectáculos que tendrán en el Foro Sol.

El participante de ¿Quién es la máscara? agregó que sus admiradores pueden esperar para este año mucho baile y la oportunidad de recordar cosas del pasado, reencontrarse con momentos de su adolescencia, aunque también se han dado cuenta que tienen muchos seguidores que son nuevos algo que dijo, les saca de onda.

Christopher indicó que debido a la alta demanda de boletos pronto se abrirán nuevas fechas en el Foro Sol y en Guadalajara y sabe que su regreso a la escena es parte de una evolución musical en el que hay una mezcla de generaciones.

Las ausentes a esta cita fueron Anahí y Maité Perroni, mientras que Dulce María llegó directamente al escenario a recibir el reconocimiento impacto legendario. “¿Cómo está la generación Rebelde? Muchísimas gracias, significa mucho para nosotros, después de 15 años volver a estar de nuevo juntos, emocionadísimos con la reacción y la respuesta que han tenido para todos los conciertos, estamos en shock todavía, les agradecemos del corazón, gracias a TikTok y a todos los que nos llevan en el corazón”, afirmó Dulce María.