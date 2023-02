Enrique Guzmán le dejará herencia a Pinal

A sus 80 años, que recién cumplió, Enrique Guzmán tiene todavía muchos proyectos que quiere concretar, por ello el cantante agradeció estar sano y con energía, porque ha tenido que pagar un precio muy alto por ello.

“Vivir cuesta, no es gratis, es algo que tienes que pagar, me ha costado dos operaciones a corazón abierto, perdí un riñón... Es decir, he tenido los problemas que tiene todo el mundo. La vida cobra y cobra fuerte, pero también tiene muchas satisfacciones, estos agasajos de hoy no los cambio por ninguno”, dijo Guzmán en conferencia de prensa.

Entrar a esta edad también lo ha hecho pensar en el futuro y en cuando ya no esté, por lo que comentó que ha tratado de poner todo en orden, aunque algunas personas lo han tomado a mal. “¿Qué va a pasar? No sé, pero ya muerto a mí me vale madre, he repartido todo lo que tengo, sé para quién es cada una de las cosas que tengo, seguramente hasta a Silvia Pinal le van a dar algo de lo que tengo, no sé si ella me deje algo a mí”, señaló.

Al hacer un balance de su vida, Enrique Guzmán reconoció que no todo le ha salido bien, sobre todo cuando comenzaba su carrera, porque hizo cosas que no debía por necesidad y ganas de ganar dinero. Aunque no quiso precisar a qué se refería, afirmó que se arrepentía de ello.

El músico y actor celebró este aniversario con la presentación de su disco Enrique Guzmán. Yo soy, en el cual recopila sus mayores éxitos de rock and roll y baladas románticas, el cual fue editado por Discos Orfeón tanto en CD como en vinilo, además de plataformas digitales.

Guzmán recordó que el primer disco de rock and roll en México fue de él, quien lo grabó cuando tenía 14 años, y que el formar un grupo como los Teen Tops se convirtió en su forma de expresarse y de vida hasta hoy.

“Iniciamos un movimiento que fue darle al rock and roll en nuestro idioma, era un movimiento que venía arrasando y que yo haya tenido la oportunidad de ser el pionero en este sentido me llena de orgullo”, señaló.

Guzmán se presentará el 7 de mayo en la Arena Ciudad de México junto a leyendas del rock como Los Hooligans.