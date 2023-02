The last of us se estrenó en HBO Max hace dos semanas y los fans del videojuego homónimo comienzan a ver diferencias entre un producto y otro. Si bien la serie está siendo recibida con buenas críticas por los usuarios, el tercer capítulo ha demostrado que los creadores han decidido cambiar algunos aspectos.

Craig Mazin y Neil Druckmann (quien escribió y dirigió el juego), han construido otra versión de la historia, con algunas variaciones como por ejemplo la relación entre Bill y Frank. Si bien en el videojuego se entiende indirectamente que ambos son una pareja amorosa, el primero trataba de esconder su orientación sexual ante Joel.

Cambios

En el juego, Frank está muerto por su infección y posterior suicidio, y su relación con Bill termina muy mal. Es por eso que a veces lo invaden algunos recuerdos nostálgicos a este último. En la serie, las cosas son diferentes. En “Long, long time”, nombre del capítulo transmitido el pasado domingo 29, Nick Offerman y Murray Bartlett se suman a las actuaciones de Pedro Pascal y Emma Ramsay.

Sus personajes se conocen cuando Bill (Offerman) diseña una trampa para infectados y Frank (Bartlett) cae en ella. Lo que sigue es la decisión del primer hombre de acabar con el enemigo, pero se da cuenta que en realidad el otro es un hombre amable que solo busca refugio y poder llegar a Boston.

Los modales de Frank terminan de convencer a Bill para que le dé refugio y comida, y luego comienzan a entablar una relación que va más allá de una amistad. La historia de amor avanza con el paso de los años, con sus peleas y diferencias, y cuando llegan a la ancianidad deciden poner punto final a sus vidas, cansados de luchar contra los males que padece el personaje de Murray Bartlett.