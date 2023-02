El 2022 fue un año de muchos cambios para Anuel AA y Yailin, “La Más Viral”. Comenzaron blanqueando su relación en los primeros meses, luego se casaron y a las semanas se confirmó que la cantante estaba esperando su primera hija con el intérprete de “Secreto”.

Pero quien también se hizo eco de los cambios que experimentó su hija, fue la madre de Yailin: Wanda Díaz. La mujer es toda una influencer y en sus redes sociales cuenta con más de 65 mil seguidores que ven de cerca los videos y fotografías que suele colgar.

Fue en 2022, cuando Wanda hizo una transmisión en vivo y compartió cómo era el sitio donde estaba viviendo desde que su hija había blanqueado la relación con el compositor de 30 años. Así fue que en aquel momento, la mujer mostró que era una torre de un sector exclusivo del Distrito Nacional de República Dominicana.

Además de compartir la terraza de la que dispone en su apartamento, Díaz también mencionó que su hija le había obsequiado grandes cantidades de ropa y que planeaba hacerse cirugías estéticas. Los meses pasaron para la abuela de Cattleya y ha vuelto a estar en el centro de la escena por su cambio de look.

La madre de Yailin apareció en sus redes sociales con un estilo parecido al de Karol G, la exnovia de Anuel AA. Al ritmo de la “BZRP Music Session #53” de Shakira y Bizarrap, la mujer se movió lentamente, mostrando cómo le había quedado su cabello rojo, igual que el de “La Bichota”.

Ante las críticas por querer parecerse a la colombiana, la influencer se defendió: “Ustedes saben que yo no hablo, yo no opino, yo no digo nada. Todo mundo me come y habla. Y ahora están con la peluca roja. Yo me puedo poner cualquier peluca, roja, amarilla, verde. Yo la compro con mi dinero”.