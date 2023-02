La tradición oral dice que Teotón, ubicado en el estado de Puebla, no es un cerro sobre el cual se logra ver todo el valle, sino realmente una gran pirámide cubierta por tierra y vegetación como en su momento ocurrió con las de Teotihuacán.

Los arqueólogos no logran ponerse de acuerdo: hay quien dice que no es posible, pero otros dejan abierto el tema, y esta polémica solo podría dirimirse realizando una excavación, la cual no está contemplada o consentida por parte de los habitantes de aquella región.

Eduardo Arroyuelo, actor de los filmes Sr. Ávila y 7 días, ha investigado la zona y dirigido un documental en colaboración con el gobierno local, que espera fecha de salida. “El pueblo es una locura, tiene una celebración de fertilidad en la que hacen una mezcla de aceite de coche con carbón, se pintan todo y hacen rituales con un látigo. La gente piensa que en el cerro hay adentro una pirámide, es una cosa muy locochona”, indica el también realizador.

La película será el segundo largometraje de Arroyuelo como realizador, pues el año pasado estrenó en cines El efecto Mandela, que cuenta la historia de un joven que busca allegarse de todo tipo de recuerdos antes de perder la vista.

El título de la cinta hace referencia al fenómeno real de que los recuerdos se modifican según estímulos internos y externos; mucha gente cree que Nelson Mandela murió en la cárcel en los años 80, pues permaneció varios años recluido, pero falleció libre y en 2013.

Con criptomonedas (dinero virtual), 200 personas y cuatro años de trabajo, se logró concretar el proyecto. “Sí volvería a hacer una película así, evidentemente aprendimos muchísimo, pero también estamos abiertos a incentivos, por supuesto”, indica a pregunta expresa.

Este año Arroyuelo será visto como actor en la serie Máscara contra Caballero, en la cual participan Luis Ernesto Franco y Pamela Almanza. “Se trata de una comedia que saldrá en cualquier momento, de lucha libre. No sé si me ven cara de luchador (risas), pero es como gringa”, apunta.