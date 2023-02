Alejandra Guzmán “no tiene pelos en la lengua” y pese a que no confirmó con certeza su alejamiento de su media hermana Sylvia Pasquel, tampoco confirmó que lleva una buena amistad o relación cordial. “Amo a mi papá, amo a mi mamá, y pues a mi hermano también, siempre hemos estado juntos toda la vida, entonces yo sé quién es quién en esto de la familia”, comentó al ser cuestionada.

Posteriormente, los reporteros que la captaron a las afueras de la casa de su papá Enrique Guzmán, hicieron hincapié en las especulaciones con respecto a que no lleva la mejor relación con Pasquel, y la intérprete dijo: “Yo no me pongo a pelear con nadie desde hace muchos años, pero evito tener broncas y sé con quién me llevo bien y con quién no”.

Sobre si considera que este tipo de declaraciones pueden dañar la relación con su hermana, la cantante se sinceró y dejó entrever que las diferencias con ella vienen desde hace tiempo.

“Yo creo que eso ya está desde hace mucho, ¿no? Hay muchas cosas que separan, pero como tengo mi sangre bien Guzmán y tengo a mi madre sana, ¡qué me importa!, eso es lo que yo quiero, que mi mami esté bien, que disfrute estos años, que tenga calidad de vida, y mi papi también, que cumplió 80 años y está traumado”, declaró la cantante, y agregó que lo de la herencia se verá con el tiempo.