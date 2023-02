Maribel Guardia fue presentada como la nueva conductora del talk show de Unicable Esto ya es personal, y fue donde confirmó que se encuentra fuera de peligro al parar en seco al cáncer de matriz.

El productor Alexis Núñez destacó los pormenores de la elección de la actriz para el programa donde invitados expondrán y debatirán sus puntos de vista sobre un conflicto que les afecta personalmente. El programa televisivo representa para la costarricense de 63 años una nueva faceta en su carrera artística y la primera vez que conducirá su propio espacio.

“Algo que me ha mantenido vigente es que siempre me he abierto varias ventanas, he sido conductora, cantante, he hecho teatro musical, y eso me ha mantenido con públicos diferentes que al final se ha hecho una gran gama, por eso veo esto como una gran oportunidad”, señaló.

Guardia contó que se quitó la matriz por causa de una endometriosis y para evitar el desarrollo de algún tipo de cáncer. “Me operé el primero de diciembre, me sacaron la matriz y las trompas de Falopio. Regresé al teatro hace una semana, apenas, porque, pues sí, brincando, saltando, bailando, un poco atrevida porque tenía que haber cumplido, por lo menos, la cuarentena”, manifestó.