Luis Estrada, director de La ley de Herodes y El infierno, ha decidido emprender un proceso de demanda contra María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), por no cumplir con su responsabilidad como funcionaria pública. “Es ante la Función Pública y Derechos Humanos. Está en proceso y es por muchas razones, ya las platicaremos”, dice.

La revelación se da con el anuncio del lanzamiento en salas de ¡Que viva México!, su más reciente filme, donde hace dupla con el actor Damián Alcázar, fórmula que le ha funcionado desde hace dos décadas. La cinta, que llegará a 3 mil salas el 23 de marzo, es una crítica a la religión, la política y las familias mexicanas, sin importar colores partidistas.

El año pasado, Estrada informó que la historia fue rechazada en cinco ocasiones por instancias federales: en dos por parte del entonces Fonca (ahora Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales) en su etapa de desarrollo; las otras tres en instancias del Imcine. Al final, tras seguir sus procesos, recibió el Eficine, estímulo que permite a personas morales destinar 10 % de su ISR a la hechura de cine nacional.

“Pero, si pedía 20 millones de pesos, entonces daban dos”, contó el realizador en noviembre.

Con la pandemia, el rodaje del proyecto se cayó y fue cuando Netflix entró económicamente sin cuestionar el contenido del guión. Estrada, entonces, rechazó el apoyo de Eficine. En noviembre, tras considerar que el filme no tenía el apoyo de la plataforma para llegar a salas como él quería, negoció la salida de la cinta que estaba anunciada para estrenarse esa semana y buscar opciones fuera.

Sony Pictures International Productions ha adquirido los derechos para su exhibición cinematográfica a nivel mundial, siendo México y Estados Unidos los primeros países que la tendrán en salas este marzo. Las 3 mil pantallas con que saldrá en la República mexicana representan casi la mitad de las existentes en el país y es el primer gran lanzamiento nacional en los últimos tres años.

“Estos años (de pandemia) han sido complicados para el cine en general, en particular para el cine mexicano. No solo es el futuro y destino de la película lo que está en juego, sino la supervivencia de un arte, un negocio, una forma de entretenimiento que lleva años sobreviviendo con dificultades como es el cine mexicano”, subraya Estrada. “Es una gran apuesta (de estreno), Sony está corriendo el riesgo y al final podemos celebrar que la gente la vio, y no cerrar las puertas y entregarnos a lo que ofrecen las plataformas”.

Apunta que en EU su público objetivo es la enorme comunidad de expatriados que por alguna razón siguen pensando y amando a México.

Apoya a Del Toro

Desde hace tres años, Estrada forma parte de la Academia Americana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que anualmente entrega el premio Óscar y, en esta ocasión, emitirá su sufragio apoyando a Pinocho, filme stop motion del tapatío nominado a mejor película animada.

Detalla que por respeto solo votará en las categorías de las que ha podido ver a los participantes y formarse un criterio. “Por supuesto votaré por Guillermo del Toro (‘Pinocho’), así lo hubiera hecho por Alejandro González Iñárritu (‘Bardo’) si hubiese quedado”, apunta.