Semanas después de que confirmaron que estaban iniciando una relación más allá de la amistad, Juan Soler y Paulina Mercado, quienes también son compañeros de trabajo, viven su romance viento en popa, y así lo manifestó el argentino.

“Ha sido un tiempo muy placentero, si lo tengo que definir en una palabra. Una relación que nace, primero de una amistad de un compañerismo de haber trabajado juntos, nos fuimos conociendo cuando ya estábamos sin nuestras parejas, y hoy siento una relación sólida, una relación que quiero que tenga un futuro enorme, y creo que, Paulina, ¿tú también?”, dijo Soler a su novia.

Aunque están completamente enamorados, tanto Juan Soler como Mercado descartaron por completo la idea de agrandar la familia y regalarles a sus hijos un hermanito, asegurando que por ahora están disfrutando de su tiempo juntos.

“No, hombre, ¿cómo crees?, ya no podemos tener hijos, no queremos tener hijos, ya tenemos cuatro hijos maravillosos, lo que queremos es gozarnos, disfrutarnos día a día y seguir conociéndonos, y lo que he conocido, fantástico ¡Muy bien, muy bien!”, señaló Mercado al afirmar que su relación ha marcado algo importante para ambos en un futuro.