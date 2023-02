Su carrera en la música y su rol como empresaria

Galardonada con el premio de ícono de la moda por la CFDA, Rihanna se ha vuelto una atracción, un modelo a seguir y una figura de influencia. La frase popular “no está de moda hasta que Rihanna lo usa”’ asegura el poder de la cantante para promover tendencias y ser una de las celebridades más acertadas para recurrir por ventas.

Su primer acercamiento a los negocios fue inocente, asistiendo a su padre en un puesto de venta de ropa, mientras que su verdadera admiración por el arte de vestirse nació gracias a su madre. Rihanna ha sido nombrada por la industria de la que es devota como la mujer mejor vestida, pero fue por el poder que le dio su música que comenzó a conquistar el mundo.

¿Quién es Rihanna?

Rihanna es una cantante, compositora, empresaria y filántropa. Es una de las estrellas más vendidas de la industria, con más de 250 millones de discos vendidos alrededor del mundo. Ganó reconocimiento con Music of the Sun (2005), pero fue su tercer álbum de estudio, Good girl gone bad (2007) el que la llevó a los primeros puestos de las listas, y el que le dio su primer premio Grammy. Rihanna es la fundadora de la casa de moda Fenty y la marca de belleza Fenty Beauty, además de la fundadora y presidenta de la fundación Clara Lionel.

¿Cómo inició su carrera en la música?

La carrera de Rihanna comenzó en 2003, cuando fue descubierta por el productor musical americano Evan Rogers durante una visita a Barbados. Rihanna cantó para Rogers canciones de Mariah Carrey y Destiny’s Child, el productor impresionado por el talento de la joven, pidió tener una reunión con su madre para que le permitiera llevarla a Estados Unidos para grabar pistas y enviarlas a casas disqueras. La pista “The last time de Rihanna” fue unas de las primeras en ser grabadas para su álbum debut, Music of the Sun (2005).

El primer demo de Rihanna fue enviado a Def Jam Recordings, donde fue escuchado por Jay-Z, quien había sido recientemente apuntado como el presidente de la disquera. El rapero la invitó a audicionar frente a él, y en 2005, la cantante de Barbados interpretó “For the love of you”, de Whitney Houston, y sus pistas “Pon de replay” y “The last time” ante el productor musical L.A. Reid, quien no permitió que se fuera del edificio hasta que se hubiera firmado un contrato.

El primer álbum de Rihanna fue lanzado en agosto de 2005 con “Pon de replay” como el single debut. Vendió más de 2 millones de copias a nivel mundial y se situó en el número de la lista Billboard 200, recibiendo certificación de oro. El segundo, A girl like me (2006), fue publicado en abril de 2006 con “SOS”. Good girl gone bad (2007) es el disco con el que Rihanna alcanzó el reconocimiento mundial, mediante el single “Umbrella”.

Rated R (2009) es el cuarto material de estudio de Rihanna, lanzado luego de terminar su relación con el rapero Chris Brown. Fue nombrado como uno de los mejores álbumes pop del 2009. El quinto lleva por nombre Loud, que vio la luz en noviembre del 2010 con el single promocional “Only girl (In the world)”, con el que se posicionó en el número uno de la lista Billboard Hot 100.

“We found love” junto al DJ Calvin Harris fue el corte promocional con el que fue dado a conocer el sexto disco de Rihanna, Talk that talk (2011). Contiene su colaboración con Jay-Z, “You da one”. El séptimo, Unapologetic (2012), fue número uno desde la fecha en que apareció. El último material de Rihanna es Anti (2016), el cual incluye canciones como “Work”, junto a Drake; “Needed me” y “Love on the brain”.

En 2020, la cantante protagonizó la portada de British Vogue y en una entrevista admitió que no podía asegurar cuándo revelaría un nuevo lanzamiento, pero que se encontraba trabajando en nueva música “agresivamente”.

¿Cómo se convirtió en diseñadora?

Rihanna se introdujo en la moda haciendo una colaboración con Armani en 2011, en la que la cantante diseñó piezas para las ramificaciones de Emporio Armani Underwear y Armani Jeans. En 2013 se presentó en London Fashion Week con una colección que hizo junto a la marca inglesa River Island, una relación que duró por tres colecciones consecutivas.

Una de las colaboraciones más significativas de la cantante en la moda ha sido su relación con la marca Puma, de la que se convirtió directora creativa de su línea deportiva en 2014 para crear Fenty x Puma.