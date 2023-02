Su fecha de lanzamiento para Playstation 5, Nintendo Switch y Microsoft Windows estaba programada para el año 2021.Sin embargo, en enero de 2021, fue anunciado que su lanzamiento se retrasaría hasta 2022. El 14 de de marzo de 2022, Sony anunció un State of Play en el que se mostrarán 15 minutos de juego.

El 17 de marzo de 2022, en el State of Play de Sony Interactive Entertainment, se presentó finalmente un tráiler con un poco de Gameplay y características principales además de dar una fecha, Navidades del presente año 2022. El 12 de agosto de 2022 se confirmó que el título saldría el 10 de febrero de 2023, excepto en Nintendo Switch, plataforma para la cual sería anunciado su lanzamiento más adelante.

El 13 de diciembre de 2022 se confirmó que se postergaría su salida para Playstation 4 y Xbox One hasta 4 de abril de 2023, y también se confirmó su fecha para Nintendo Switch, que sería el 25 de julio de 2023. El juego obtuvo una nominación a The Game Awards 2022 en la categoría del más esperado. No obstante, perdió contra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Argumento

Como bien se apresura a aclarar Hogwarts Legacy, la trama transcurre a finales del siglo XIX; es decir, unos 100 años antes de la llegada de Harry Potter y medio siglo antes de la trama de Newton Scamander. Además, las continuas declaraciones de que J.K. Rowling no ha tenido mano directa en la historia y de que esta no se basa particularmente en nada suyo, hacen difícil de imaginar que vayamos a ver alguna cara conocida en el juego.

Utiliza la escuela, las criaturas y los hechizos del universo pero parte de cero en cuanto a historia. Esta por ver si eso es algo bueno o malo. Por un lado, es un poco decepcionante pensar en que no podremos jugar o interactuar con ninguno de nuestros personajes preferidos, luchar contra Voldemort o ayudar a Scamander a capturar alguna criatura. Por el otro, igual que es de agradecer la libertad para crear un personaje, la falta de ataduras en la historia la llena de posibilidades. Ya sabemos lo decepcionantes que suelen ser los videojuegos de películas concretas, incluso de libros.

Aunque el tráiler avanza ciertos momentos de enfrentamientos, todavía no ha quedado claro el tono de la historia, si se tratará de una aventura distendida e inocente o tendrá algunos pasajes adultos y dramáticos. Aunque lo más probable es la primera opción, no queremos descartar que el juego nos dé alguna emoción fuerte.