Alfredo Adame aseguró que fue víctima de un grupo de montachoques el jueves pasado cuando protagonizó una nueva pelea en vía pública, antes de un viaje que tenía planeado a Villahermosa, Tabasco.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el actor afirmó que durante ese pleito él estaba totalmente tranquilo y con la disposición de llegar a un acuerdo con las personas que tuvo el problema, pero que simplemente estos lo desesperaron y las cosas se salieron de control.

Problemas

A pesar de que los pleitos del actor ya se han vuelto bastante recurrentes, negó que tenga problemas de ira y descartó que necesite algún tipo de terapia. “Yo no hice nada, me bajé tranquilamente. ¿A qué voy a ir a una terapia de ira? Si yo hubiera sacado la pistola, le hubiera pegado, pero eso no está ni pensado. Yo soy un hombre feliz”, dijo.