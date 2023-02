The last of us fue estrenada en enero con mucha expectativa de parte de quienes, en algún momento, fueron usuarios de videojuegos. La serie protagonizada por Pedro Pascal y Emma Ramsey, en los papeles de Joel y Ellie, ha sido bien recibida en general, tanto por los usuarios de HBO Max como por la crítica especializada.

Pero a pesar de que los dos primeros capítulos fueron bien recibidos por la audiencia, incluso llegando a ser puntuados con altísimas calificaciones en sitios muy visitados y de referencia como Metacritic e IMDb, el tercero ha sido la excepción, puesto que las opiniones distan mucho de ser “buenas” o de aprobación.

El capítulo titulado “Mucho, mucho tiempo” tuvo de protagonista la historia de amor entre Bill y Frank, quienes también salen en el videojuego. En tanto que, en este último, uno de los dos ya ha muerto y el otro lo recuerda con cierta nostalgia, tratando de ocultar el sentimiento frente a Joel. Los personajes permanecen juntos por varios años, dando lugar a un romance que parece haber incomodado a muchos espectadores.

Es así como The last of us ha sido otro producto televisivo que ha sido afectado por el “review bombing”: la práctica que se traduce en calificar negativamente un formato audiovisual, por aspectos que nada tienen que ver con lo técnico, sino más bien de tinte sociopolítico. También se entiende como un acto que intenta alterar la percepción que tienen los potenciales espectadores de series, películas y videojuegos.

Mientras que la producción de HBO Max está siendo recibida favorablemente por un sector amplio da nivel mundial, existe otra facción que rechaza totalmente la historia romántica entre dos hombres. “Capítulo asqueroso de inclusión forzada”. “¿Por qué no enseñar a una pareja heterosexual?”. “Basta de agenda LGTB”. “Basta ya de propaganda y cultura ‘woke’ idiota”. “Incómodo de ver”. “Solo es adoctrinamiento homosexual, un trastorno mental que nos quieren hacer ver cómo normal”, son algunos de los comentarios “críticos” que se pueden leer en las plataformas antes mencionadas.