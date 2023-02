Con una constelación de estrellas reunidas, la entrega número 65 del Grammy se llevó a cabo en el Arena Crypto de Los Ángeles. La ceremonia estuvo llena de momentos inolvidables como la presentación de Bad Bunny, quien abrió la gala a ritmo de merengue y puso a bailar a la mismísima Taylor Swift. Incluso, al final de su presentación, mandó un mensaje para resaltar el trabajo de los artistas latinos: “Viva la música latina, puñetas”.

La noche se desenvolvió entre icónicos números musicales y el reconocimiento a lo mejor de la música; artistas como Beyoncé, Harry Styles, Sam Smith, Bad Bunny y Taylor Swift (quien consiguió su estatuilla número 13) se alzaron como los grandes ganadores de la noche.

Pero también hubo episodios bastante emotivos, como el in memoriam, donde se recordaron a grandes talentos como Pablo Milanés y Marciano Cantero (vocalista de los Enanitos Verdes), que lamentablemente perdieron la vida.

La primera trans en ganar un Grammy

Kim Petras, cantante y compositora alemana, hizo historia al convertirse en la primera artista trangénero en ganar un premio Grammy, gracias a su colaboración con Sam Smith para el tema “Unholy”.

Aunque ambos subieron al escenario, el británico cedió la palabra a su compañera, quien dedicó este triunfo a la comunidad LGBT+, y en especial a la mujeres transexuales. “Primero quiero agradecer a las mujeres transexuales por ganar este premio y solo quiero agradecer a todas las leyendas trans que han estado antes de mí, por permitirme estar aquí esta noche”, dijo.

Petras también habló sobre aquellas mujeres que la han inspirado a luchar por sus sueños, entre ellas la cantante Madonna y Sophie, una de sus mejores amigas que lamentablemente perdió la vida hace un par de años. “Mi amiga que murió hace dos años me dijo que esto pasaría y te adoro Sophie, tu inspiración siempre estará en mi música. Madonna, gracias por luchar por nuestros derechos. No estaría aquí sin Madonna”, agregó.La lista de los ganadoresMejor álbum tropical

Pa’lla voy, Marc Anthony

Mejor álbum de jazz latino

Fandango at The Wall in New York, Arturo O’Farrill y The Afro Latin

Mejor álbum de música regional mexicana

Un canto por México. El musical, Natalia Lafourcade

Mejor álbum de rock latino o alternativo

Motomami, Rosalía

Mejor álbum de pop latino

Pasieros, Rubén Blades y Boca Livre

Mejor álbum vocal pop tradicional

Higher, Michael Bublé

Mejor interpretación de rock

“Broken horses”, Brandi Carlile

Mejor canción de rock

“Broken horses”, Brandi Carlile

Mejor álbum de rock

Patient number 9, Ozzy Osbourne

Mejor álbum de música alternativa

Wet Leg, Wet Leg

Mejor interpretación de R&B

“Hrs & Hrs”, Muni Long

Mejor álbum de R&B

Black Radio III, Robert Glasper

Mejor interpretación de rap

“The heart. Part 5”, Kendrick Lamar

Mejor álbum pop vocal

Harry’s House, Harry Styles

Mejor canción R&B

“Cuff it”, Beyoncé

Mejor álbum country

A beautiful time, Willie Nelson

Compositor no clásico del año

Tobias Jesso Jr.

Mejor video musical

“All too well: the short film”, Taylor Swift

Mejor interpretación pop dúo o grupo

“Unholy”: Kim Petras y Sam Smith

Mejor álbum de música urbana

Un verano sin ti, Bad Bunny

Mejor álbum de rap

Mr. Morale & The Big Steppers, Kendrick Lamar

Mejor álbum de electrónica

Reinassance, Beyoncé

Mejor interpretación pop solista

“Easy on me”, Adele

Canción del año

“Just like that”, Bonnie Raitt

Grabación del año

“About damn time”, Lizzo

Mejor artista nuevo

Samara JoyÁlbum del año

Harry’s House, Harry Style