Alguna vez quisieron ponerle precio al cuerpo de Regil, pero nadie atinó y perdió; el conductor reconoce que fue una propuesta incómoda que se dio cuando estaba en un programa hace varios y un ejecutivo de alto rango le ofreció dinero para tener relaciones sexuales con él.

El anfitrión del programa de concursos Escape perfecto, con el que ahora debutará en Azteca, explica que este tema salió a la luz cuando en el show de Youtube Envinadas le preguntaron sobre la existencia de un supuesto catálogo con personalidades de Televisa.

“Si existía o no, nunca lo vi, pero alguna vez le quisieron atinar a mi precio, pero no, para eso no me rento”, aclaró.