El cantante surcoreano J-Hope, integrante de la boy band BTS, se ha anotado un logro un más en su carrera al ser incluido en la lista anual de “Los 25 músicos con más estilo del 2023” de la revista estadounidense Rolling Stone.

En este ranking se encuentra en el lugar número 21, pues no solo se ha destacado junto a su agrupación, sino que recientemente lanzó su primer material discográfico en solitario, titulado Jack in the box.