¿Qué pasaría si me gano el Melate?, es una de las preguntas curiosas que habitan en la mente de un mexicano, incluido el director José Manuel Cravioto, quien en la película Corazonada: la leyenda del mexican dream quiso contar una historia alrededor de ese sueño, basada en hechos reales.

El juego de Lotería creado por un organismo mexicano hace 44 años ha sido un codiciado premio que solo algunos afortunados han conseguido. El 22 de diciembre de 2012 un grupo de trabajadores detrás de la transmisión en televisión nacional fingió un sorteo y se llevó 160 millones de pesos. Uno de los mayores fraudes registrados.

“Lo vi en los noticieros y periódicos y pensé: allá va una película porque es un robo bastante particular, no realizado con armas sino con cámaras y con equipo de edición en un programa en vivo que todos los mexicanos conocen”, recuerda José Manuel Cravioto.

La edecán de aquel surreal sorteo (el número 2 mil 518) fue primordial en la estafa, porque tuvo que memorizar los números previamente grabados en una bodega del estudio de grabación para después leerlos frente a un interventor.

Cravioto vio en Michelle Renaud el potencial actoral para darle vida a esta mujer que consolidó el robo, quien junto a Osvaldo Benavides, Bruno Bichir, Kristyan Ferrer y José Sefami completa el elenco de la película que participó en el IFFR 2023, el festival de cine que se lleva a cabo en Róterdam, Países Bajos.

Este evento celebra a lo mejor del cine independiente internacional, algo que para Cravioto es la consolidación de su trabajo después de 20 años de carrera. “El festival de Róterdam es tan importante para mí porque es un premio hacia lo que yo quería hacer con mi carrera y mi cine”, señala el realizador.

“Cuando hacía una película me decían que era muy comercial e iba a la distribuidora y me decían que era muy personal, había cierta complicación. En este caso es perfecto porque por un lado tengo Róterdam y por otro está Paramount Plus y esta es la primera película original en México que producen”, destacó.